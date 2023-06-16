DOKU Derneği Ergene Havzası'na dikkati çekti

DOKU Derneği, 11-17 Hazirna tarihlerinde kutlanan Toprak Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında, gelecek nesiller için bilimsel veriler ve hukuksal dayanaklarla her şart ve koşulda, yaşamı savunmaya devam edeceklerinin mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1945 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü “Toprak Bayramı” olarak, 11-17 Haziran tarihleri arası da “Toprak Haftası” olarak kutlanıyor.

Toprak Haftası dolayısıyla DOKU Derneği yazılı açıklama yaparak, Ergene Havzası'na dikkati çekti.

Ergene Havzası topraklarının "Tarımsal Sit Alanı" olması yönünde çağrıda bulunan dernek yöneticileri, "Toprakları yok ettiğimiz için, bugün buğday, mercimek, pirinç, nohut hatta saman ve otu ithal eder hale geldik. Üstelik ithal ettiğimiz hububat ve bakliyatın bir çoğunun gen kaynağı Türkiye. Geride kalan bir avuç toprakla yaşam mücadelesi veren köylerimiz şimdi de RES, Madencilik, Endüstriyel hayvancılık tesisleri, çimento fabrikaları, kil ve kalker ocakları tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

DOKU Derneği açıklamasında şu konulara vurgu yaptı:

1- 2010 yılında tamamlanan BİYOSFER REZERV ALAN çalışması onaylanmalı ve Istrancalar Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilmelidir.

2-Istrancalar dünyanın en önemli kuş göç yolu üzerindedir. RES projelerinden vazgeçilmeli. Nesli tehlike altında olan bir çok göçmen kuşun ve Trakya topraklarını mesken tutan Akbaba, AkkuyurukluKartal ve Şah Kartalların yaşam ve üreme alanlarından uzak durulmalıdır.

3-Kırklareli Turizm Bölge Planı yaklaşık 14 yıldır bakanlıkta bekliyor. Hala onaylanmadı.

4-Dünyanın sayılı, Avrupa’nın en büyük su basar ormanı longozlar RAMSAR kapsamına acilen alınmalıdır.

5-Istrancalar NATURA 2000 alanı ilan edilmeli. (Çünkü sınırın Bulgaristan tarafı bu kapsamda)

6- 5 Kasım 2009 Tarih 27397 sayılı Resmi Gazetede bölge yer altı su tahsisleri kapatılmış olmasına rağmen, fabrikalar ve hayvan çiftliklerine izinler veriliyor. Türkiye’de 2 Havzada potansiyelden fazla su çekiliyor. Bunlar Konya ve Trakya. Konya’da olan obruklar, ilk defa Malkara ve Ergene ilçesinde oluştu. Bu hızla yer altı suları tüketilirse Trakya’da obruklar yaşanacaktır.

7-Yer altı su besleme alanları üzerinde patlatmalı madencilik faaliyetleri bir an önce durdurulmalı, yeni ruhsatlar verilmemelidir.

8- Köylerde nüfus azalırken, Köy yerleşim alanlarının tarım toprakları üzerinde genişlemesine izin ve onay verilmemelidir.