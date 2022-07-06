Doktorlardan Konya tepkisi! 2 gün iş bırakacaklar
Türk Tabipler Birliği, Konya Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktorlara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Konya Şehir Hastanesi'nde silahla vurularak ağır yaralanan Uzman Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doktoru vuran kişinin başka bir yerde çalışan güvenlik personeli olduğu ifade edildi.
Doktor şiddetine tepki olarak Türk Tabipler Birliği (TTB) Türkiye genelinde doktorların 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri açıklamasında bulundu.
Eylemin yarın (7 Temmuz) ve Cuma günü (8 Temmuz'da) yapılacağı duyuruldu.
https://twitter.com/ttborgtr/status/1544693984898990085
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