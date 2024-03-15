Doktor Başkandan Tıp Bayramı’nda 1 milyon dolarlık müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programa katıldı. Başkan Büyükkılıç, 14 Mart’ın modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendirildiğini söyleyerek, “Öyleyse günün koşullarına uygun modern tıbbın ortamını hazırlamak da bizlere, şehrimize, yöneticilerimize yakışır. 1 milyon dolar maliyetli Simülasyon Merkezi feda olsun” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bir doktor başkan olarak Kayseri’de sağlık alanında yapılan hizmetleri önceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Töreni’ne katıldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, yerli aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnsanlara dokunan, insan odaklı çalışma yapan her birinizin, müsaade ederseniz başta eşim ve oğlum olmak üzere 14 Mart Tıp Bayramı’nı sevgiyle, saygıyla kutluyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Bu mesleğin kutsallığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle çalışmalar yapıldığını, meslektaşlarının toplum nazarında hep önce, öncü, değerli olduklarını ifade etti.

“SİZLERİ SEVİYORUM, SİZLERİN HİZMETKÂRIYIM”

Büyükkılıç, Kayseri’nin uyum kültürü ile önemli çalışmalar yapıldığını, sağlık alanında da kendisinden söz ettiren bir boyut kazandığını belirterek, “Gevher Nesibe Sultanı Şifahanesi dönemin ilk tıp fakültesini burada anımsatarak, bizler neler yapmalıyız, neler yapacağıza kafa yoruyoruz. Sağlık alanında en önde olma yönünde irade göstermeliyiz. Kayseri’de kurum ve kuruluşların dayanışması ile bir hekim olarak bu şehrin büyükşehir belediye başkanıysam ne istiyorsanız yapma mecburiyetindeyim, sizleri seviyorum, sizlerin hizmetkârıyım” diye konuştu.

“1 MİLYON DOLAR MALİYETLİ SİMÜLASYON MERKEZİ FEDA OLSUN”

Öğrencilerin her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu sunan bilgisayar destekli simülatörlerle eğitileceği Simülatör Merkezi müjdesi veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Son süreçte de hocamın bir isteği oldu. Simülasyon Merkezi, yakışır mı? Hocalarımızın da işinin kolaylaşacağı için buradan paylaşıyorum. Bizler o günün zor koşullarında çalışırdık, artık işler kolaylaşıyor. 1 milyon dolar maliyetli Simülasyon Merkezi feda olsun hocam, sizi kıracak değiliz. 14 Mart malumunuz modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Öyleyse günün koşullarına uygun modern tıbbın ortamını hazırlamak da bizlere, şehrimize, yöneticilerimize yakışır.”

Büyükkılıç, fedakâr sağlık çalışanlarının ellerinden öptüğünü ifade ederek, “Yapmış olduğumuz projelerle, insana verdiğimiz değerle, alacağımız dualarla her zaman daha ileri diyoruz. Sağlık camiası olarak iftihar edilecek bir aileyiz. Bir büyükleri olarak sağlık çalışanlarımızın ellerinden öpüyorum. Onlara bizim çok ihtiyacımız var, kendilerini geliştiren, yetiştiren sağlık çalışanlarımıza” şeklinde konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu ise 14 Mart Tıp Bayramı’nın bir ruhu olduğunu ifade ederek, “40 yılı aşkın süredir tıp bayramını kutlayan bir insan olarak, her 14 Mart Tıp Bayramı’nda içimde ayrı bir sevinç olur. Çünkü mesleğimle gurur duyuyorum. 14 Mart sadece bayram olarak algılanmamalı. 14 Mart Türk hekiminin bağımsızlığına, vatanına sahip çıktığı, ülkemizin varlığına bütünlüğüne göz diken emperyalist güçlere karşı ben buradayım dediği, dur dediği gündür. 14 Mart’ın bir ruhu vardır” diye konuştu konuştu.

Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da bağımsızlığın önemine dikkat çekerek, “Biz bize sahip çıkmak zorundayız. Ne mutlu bize ki 5 bin yıllık Türk devlet tarihinde hiçbir zaman bağımsızlığımızı kaybetmedik. Köle olmadık, kimseyi de kendimize köle etmedik. Bize bu onurlu geçmişi bağışlayan şanlı ecdadımızı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıya, minnetle, rahmetle anıyorum” dedi.

Kemaloğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hem dünyada hem Türkiye’de müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek, imza atılan başarılı çalışmalardan söz etti ve akademisyenler ile idari personele teşekkür etti.

ERÜ Tıp Fakültesi eğitim sisteminde ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılan yenilikleri de anlatan Kemaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından amfi girişinde öğrencilere yönelik sıcak çorba ikramı ve poliklinik yenileme çalışmalarının başlatıldığını da söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Kemaloğlu, Başkan Büyükkılıç’a sürprizinden ve sağlık alanındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Saydığım başarılar doğru hedeflere inanan anlayışlı şehir protokolümüzün, hayırseverlerimizin, hocalarımızın, rektörlüğümüzün, emektar personelimizindir. Bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, hayırseverlerimize, rektörümüze, başhekimimize, öğretim üyelerimize, idari personelimize ve tüm öğrencilerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Genç hekimlere ve öğrencilere de meslek hayatlarına dair tavsiyelerde bulunan Kemaloğlu, “Şehitlerimizin, ailelerinizin ve hocalarınızın hakkını bu ülke için çalışıp ödeyin” dedi.

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak hekimlikte azim ve kararlılığın önemine dair bir konuşma yaptı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan da sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında. Tıp fakülteleri öğrencilerinin işgal edilen ismin sembolü olan 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu misyonun temsilcileri olmak zorluklara karşı durmakla bize güç ve umut veriyor. Bu neden başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından doktorlara teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.

Program sonunda, tıp fakültesi öğrencileri de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman yanımızda, arkamızda, çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, iyi ki buradasınız” dediler.