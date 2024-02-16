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Doktor başkandan Kayseri'ye anlamlı proje

GÜNDEM 16.02.2024, 14:00
Doktor başkandan Kayseri'ye anlamlı proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çok anlamlı ve özel bir proje olan Alzheimer Merkezi’ni hayata geçireceklerini belirterek, “Yapacağımız önemli ve anlamlı proje ile alzheimer konusunda gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.Mehmet  UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Bir doktor başkan olarak Kayseri’de sağlık alanında yapılan hizmetleri önceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu alanda yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, SAĞLIK PROJELERİ İLE DUA ALIYOR

Bu anlamda Başkan Büyükkılıç, sağlık alanında Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hospis Projesi gibi birbirinden önemli ve anlamlı projeleri hayata geçirerek, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırıp hem de dua alırken, bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir hekimim, nöroloji uzmanıyım. Şehrim için insanlık için önemli bir alan, yakınları alzheimer olanlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir” dedi.

Alzheimer Merkezi projesinden bahseden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Yaşlı sayısının arttığı toplumumuzda, yapılan araştırmalar alzheimer hasta sayısının 650 bini aştığı ve hastalığın gün geçtikçe hızla yaygınlaştığını göstermektedir. Özellikle evlerinde yaşayan hastaların ve ailelerin desteklenmesi hayati bir ihtiyaçtır. Alzheimer hastalığının bakımı özeldir.  Alzheimer hastaları ile iletişim kurmak, anlaşabilmek ayrı bir bilgi ve eğitim gerektirmektedir. Yapacağımız önemli ve anlamlı proje ile alzheimer konusunda gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sosyal yönünde, hem bu hastalığa yakalanan hemşehrilerimizin hayat kalitesini iyileştirme yönünde çalışma yapacağız.”

“SABAH EVLERİNDEN ALIP, AKŞAM EVLERİNE TESLİM EDECEĞİZ”

Büyükkılıç, özellikle bakım desteği almak isteyen hastalara sosyal projeler bağlamında fırsat vereceklerini vurgulayarak, “Sabah evlerinden alıp, akşam yine evlerine teslim ederek bu canlarımıza hizmet vereceğiz. Bu vakaların 50 yaş altına indiğini hatırlatırım. Gençler başta olmak üzere dijital bağımlılığa saplanmayın, dijitalizasyonun esiri olmayın, siz onu esir alın, ihtiyacınız kadar ile muhatap olun. Buna bulaşmamanın yolu, zihinsel egzersiz, Kur’an öğrenmek, bulmaca çözmek olacak” ifadelerini kullandı.

ALZHEİMER MERKEZİ’NDE NELER OLACAK?

Unutkanlıkla başlayan bu hastalığın her evresinde pek çok sorun oluştuğunu ve bu sorunların çözümlerinin de kişiye göre farklılıklar gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Alzheimer hastalarında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu, huysuzluk, hayaller, ajitasyon, kafa karışıklığı, kişileri tanıyamama ve yolunu kaybetme gibi yoğun birçok sorunlar görülmektedir. Ayrıca bu sorunlarla baş etmeye çalışan hasta yakınlarının da maddi ve manevi olarak tükenmelerine yol açmaktadır. Özellikle bakım desteği almak hem hastalar hem de hasta yakınları için çok önemlidir. Sosyal sorun olarak karşımıza çıkan, bu tablo ile yaşayan insan, yaşamanın farkında olmadığı gibi o hastaya hizmet eden için de sosyal yönüyle hayatı zindan olur, bunun farkındayız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Alzheimer Merkezi’nin amacını şöyle açıkladı:

“Gündüz bakım hizmeti vererek yapılacak etkinliklerle alzheimer hastalığı bulunan bireylerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile onları yaşama bağlamak ve yaşam kalitelerini arttırarak hastalığın evre atlamasını geciktirmektir. Aynı zamanda alzheimer hastalarına bakım veren bireylere ve yakınlarına bir nebze olsun nefes aldırmak ve omuzlarındaki ağır yüklerini biraz olsun hafifletmektir. Merkezde, zihinsel aktiviteler, psiko-motor aktiviteleri, müzik aktiviteleri, sanat aktiviteleri, sosyo-duygusal aktiviteler, özel gün kutlamaları, gezi programları, bedensel egzersizler gibi faaliyetler yapılacaktır.”

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