Doktor Başkan'ın projesi ödülle taçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yatarak tedavi gören hastaların yakınları için hayata geçirilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek gösterilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla projelendirilerek, hayırseverlerin iş birliği ile hem Erciyes Üniversitesi hem de Şehir Hastanesi karşısında hayata geçirilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Türkiye'den takdir toplamaya devam ederken, bu proje ödüllerle taçlandırılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında faaliyet gösteren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi hasta yakınlarından hem dua alıyor hem de ülke genelinde takdir topluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tüm ülkeye örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

12-15 Ekim tarihlerinde Mardin Artuklu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40’ncı Olağan Meclis Toplantısı’nda yerel yönetimlerin, “Tek Sağlık, Tek Gezegen ve Tek Toplum” gündemi ile bir araya geldi. “Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam”, “Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Çevre”, “İklim Dostu Şehir”, “Akıllı Şehir”, “Yenilikçilik”, “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” olmak üzere 7 ayrı kategoride belirlenen proje ve uygulamaları ödüllendirildi.

Ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Buket Ergin katıldı. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen, aralarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı, 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayata geçirilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri projesi, ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Buket Ergin, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

PROJEDE NELER VAR?

Söz konusu proje, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne çevre illerden ya da ilçelerden gelen ve yatılı olarak tedavisi devam eden hastaların yakınlarının konaklayabilecekleri ayrıca çevre illerden gelen hastaların tedavileri süresince bu tesiste konaklayabilecekleri bir misafirhane projesi olarak tasarlandı.

Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunan misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılıyor.

Misafirhanede, belediye ve vakıf iş birliği ile dışardan gelen, il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları konuk edilirken, hasta yakınlarına sıcak, konforlu ve sosyal donanımı ile otel konforu yaşatılıyor. Misafirhanede, 3 öğün vakıf tarafından yemek verilirken, giyim, gıda ve ulaşım gibi giderler de karşılanıyor.