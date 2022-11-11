Dökme yük gemisi Tekirdağ'da karaya oturdu

Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan dökme yük gemisi C-Port önünde karaya oturdu.TEKİRDAĞ (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Yunanistan’dan Tekirdağ’a seyir halinde olan "Pangeo" adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Tekirdağ C-Port önünde karaya oturdu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti, bölgeye Kurtarma-14 römorku ile KIYEM-4 can kurtarma botunu sevk etti.

Bölgede çalışmalar sürüyor.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1591074733264670720