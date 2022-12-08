Doğum olaylarında tescil süresi kısaldı

Doğum olaylarının tescil süresi kısalırken, vatandaşların da memnuniyeti arttı.ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan e-Doğum Projesi kapsamında doğum olaylarının elektronik ortamda nüfus kütüklerine tescil edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bu kapsamda sırasıyla; Doğum raporlarının sağlık kuruluşlarınca elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine iletilmesi sağlanırken, sağlık kuruluşlarınca (şehir hastaneleri, eğitim araştırma, kadın doğum ve devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastaneleri) anne veya babanın talebi halinde sağlık kuruluşlarınca doğum bildiriminin nüfus kütüklerine tescili sağlandı. Ayrıca sağlık kuruluşlarınca iletilen doğum raporlarına istinaden e-Devlet üzerinden anne ya da baba tarafından doğum bildiriminin yapılabilmesine olanak sağlandı.

Böylelikle e-Doğum uygulaması ile Türk vatandaşlarının yeni doğan bebeğinin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılarka, kimliği ailesinin adresine gönderilmeye başlandı.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİN KİMLİK KARTLARI ÜCRETSİZ OLARAK ADRESLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Doğum üzerinden doğum bildirimi yapılabilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep edilmesi gerekiyor. Doğum tescili sağlık kuruluşlarında yapılan bebeklerin kimlik kartları adreslerine gönderiliyor.

81 İLDE 309 SAĞLIK KURULUŞU YETKİLENDİRİLDİ

Uygulama, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitimler sonucu 81 ilde toplam 309 sağlık kuruluşu yetkilendirildi. İlerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm sağlık kuruluşlarında e-Doğum uygulamasına geçilmesi hedefleniyor.

DOĞUM BİLDİRİMLERİ E-DEVLET'TEN DE YAPILABİLİYOR!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Devlete eklenen “Doğum Bildirimi Başvurusu” hizmeti sayesinde, Türk vatandaşları artık yurt içinde ve sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocuklarının doğum bildirimlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler.