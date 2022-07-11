Doğukan Sinik Hull City'de

Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Doğukan Sinik için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşıldığını açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Kulübün sosyal medya hesabından 'Yolun açık olsun' başlığıyla yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Doğukan Sinik'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik'e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Antalyaspor'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik geçen sezon 31 lig maçında 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Başarılı orta saha görev aldığı A Milli Takım'da da 5 maçta 2 kaydetti.

???????? Yolun açık olsun @dogukansinik

Futbolcumuz Doğukan Sinik'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik'e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/8QnIjlzxsV — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 11, 2022