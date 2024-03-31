Doğuda sandıklar kapandı... 49 ilde oy kullanmak için son bir saat!
Doğu'daki 32 ilde saat 07 00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16 00 itibariyle sona erdi 49 ilde oy kullanmak için son bir saat
Doğu'daki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. 49 ilde oy kullanmak için son bir saat...ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başlamıştı.
Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00 itibariyle tamamlandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde sayımların başlayacağını belirtirken, kalan diğer illerde de oy verme işlemi ise saat 17.00'de tamamlanacağını ve buradaki iller içinde sayımlara geçileceğini belirtti. Yener, seçim yayın yasakları konusunda da ayrıca kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
|13. Bournemouth
|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|63
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|30
|43
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|29
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13