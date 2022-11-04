Doğu Karadeniz’de 'Rus İşgali ve Harşit Savunması' sempozyumu sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit Savunması” sempozyumuna Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da konuşmacı olarak katıldı.GİRESUN (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra 12 kurum ve üniversite tarafından katkı sağlanan sempozyumda 3 gün boyunca 4 oturum gerçekleştirildi.

Katılımcı akademisyenler ve alanında uzman isimlerin sunum yaptığı sempozyumun kapanış oturumunda konuşan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da “muhacir” denildiğinde genel olarak “Balkanlardan gelenler” olarak bilindiğini gördüklerine işaret ederek, “Konumuz Doğu Karadeniz’de Rus işgali neticesinde oluşan muhacirlik hareketi ve muhacirliğin aslında sadece Balkanlara mahsus olmadığı, birçok bölgede muhacirliği biz Türklerin, Müslümanların yaşadığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın göçmen şehri ve ana kucağı gibi olduğunu dile getiren Başkan Dündar, kentin Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve Anadolu’nun farklı yerlerinden göç aldığını aktardı.

Başkan Dündar, geçmişte Rusya’nın genişlemesinden kaynaklı göç hareketi yaşandığını anımsatarak, “1859-1879 yılları arasında Kafkasya’yı 2 milyon kişi terk etmiştir. Bu göçler sırasında yaklaşık 300 bin Müslüman öldürülmüş, 1,5 milyon kişi de Osmanlı topraklarına sığınmıştır. 1878-1908 döneminde Bursa’da iskan edilen Kırım ve Kafkas göçmenlerinin sayısı 50-60 bin arasındaydı. 1892 yılı kayıtlarına göre Bursa’ya sevk edilen göçmen sayısı ise 168 bin 28 kişi. Bu dönemde Bursa’da iskan edilen göçmenlerin yaklaşık yüzde 34'ünü Kırım ve Kafkasya'dan gelen göçmenler oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyumun koordinatörü Ömer Erdoğan tarafından sonuç bildirgesi okundu. Daha sonra ise medya tanıtım sonuç bildirgesi imza töreni yapıldı.