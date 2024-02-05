Doğru yerleşim için Nilüfer Belediyesinden 10 yıldır imar onayı bekleniyor

Doğancı Barajı ile birlikte su sorunu çözülen Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi imar bekliyor.Sergen DURAK - Reyhan ÖZBAKIR - M. Taha ÇELİKBAŞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nin sorunlarını, sıkıntılarını mahalle muhtarından dinledik. Mahalle Muhtarı Erkan Ataman, su, elektrik ve doğalgaz sorununun çözüldüğünü fakat imar beklediklerini dile getirdi.

DOĞANCI BARAJI İLE SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

15 yıldır Başköy Mahallesi muhtarı olduğunu ifade eden Erkan Ataman, “Mesleğim çiftçilik. Tarımla uğraşıyorum ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Kısmet olursa tekrar aday olmayı düşünüyorum. Ben muhtar olduğum zaman köyümüzde şebeke sorunları vardı. Şebeke suyunu merkeze bağladık, Doğancı Barajı’ndan gelen suya bağladık ve o günden bu yana su sorunumuzu da çözmüş olduk.” dedi.

“İMAR GELİRSE BAŞKÖY MAHALLESİ DAHA GÜZEL ŞEYLERE İMZA ATACAK”

Elektrik, doğalgaz ve yol sorunlarının çözüldüğünü fakat sanayiye yönelik imarlar bitmiş olsalar da köy imarlarında gecikme olduğunu vurgulayan Ataman şu ifadeleri kullandı:

‘’Elektrik sorunumuz vardı, TEDAŞ elektrik sorununu giderdi. Doğalgaz sorunumuzda vardı, BOTAŞ doğalgaz sorunumuzu giderdi. Hepsi bizimle ilgileniyor. Belediye bize bütün hizmetleri verdi. Köy içi asfaltından arazi yollarının stabilize olmasına kadar gerekli bütün ihtiyaçlarımızı Nilüfer Belediyesi karşıladı. Şimdi bizim köyümüz şehre yakın olduğundan bölgesel alanda 3 yerde imar çalışması yapıldı. Sanayiye yönelik imarlarımız bitti, fabrikalarımız oluşmaya başladı. Bunun akabinde köy imarında gecikme yaşamaya başladık. Aşağı yukarı 10-12 senedir köy imarında sıkıntılar yaşıyoruz ve bu durumu bir türlü bakanlıktan çıkaramıyoruz. Buradaki bütün amacımız köy yerleşim düzenini planlayıp halkımızın daha iyi bir yapılaşmayla karşı karşıya kalmasını sağlamak. Nilüfer Belediyesinden beklentimiz imar, imar onaylanırsa köyümüzde çok daha güzel şeylere imza atacağız.’’