Doğru ilişkinin anahtarı belli oldu

İlişkilerde birçok sorun, farklı sorunları da dolaylı olarak temsil edebiliyor. Sorunları ciddi ya da önemsiz gibi nitelendirmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, ilişkilerde sınırları korumak gerektiğini vurguladı. Sorunların çözümü için çiftlerin uygun ortam belirlemelerinin önemine değinen Çetin, özellikle yargılayıcı cümlelerden kaçınılmasını ve kontrol edilemeyen öfke varsa konunun başka bir zaman diliminde ele alınmasını tavsiye etti.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, çiftler arasındaki ilişki sorunlarına değindi ve önemli tavsiyeler paylaştı.

Evlilikte birçok sorun başlıkları ile karşılaşıldığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, “Çocuklarla iletişim ve onların sorumlulukları, ekonomik sorunlar, sorumluluklara dair rol dağılımları gibi sorunları ciddi ya da önemsiz gibi nitelendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Birçok sorun, farklı sorunları da dolaylı olarak temsil edebiliyor. Bu nedenle çiftlerin sorunlarını detaylı olarak birbirleri ile paylaşmaları ve ilerleyemedikleri durumda ise destek alması gerekiyor. Toplumumuzda sorunların kaynağını genelleyecek olursak ilişkilerde sınır koymama probleminden kaynaklandığını söylemek mümkün. İlişkilerimizde sınırlarımızı korumak gerekiyor.” dedi.

Yargılayıcı cümleler ilişkiyi zedeliyor

Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, ilişkilerinde sorunlar yaşayan çiftlere tavsiyelerini şöyle paylaştı: "Çiftler sorun çözümü için uygun ortamı belirlemeli. Ortamda başkaları varken problemin konuşulması sorun çözücü olmayabilir. Duygu ve düşüncelerin altında farklı bir anlam aranmamalı ve niyet okunmamalı, Sorunlar o anki zaman diliminde ele alınmalı ve geçmiş sorunlar sürekli gündeme getirilmemeli, Uzun uzun açıklamalar iletişimi kuvvetlendirmez, yargılamalardan kaçınılmalı. Yargılayıcı cümleler ilişkiyi zedeler, En temelde duygu ifade edilmeli, Aktif dinleme olmalı, Tartışmada haklı olmaya odaklanmaktansa çözüm üretmek hedeflenmeli ve, Öfkenizi kontrol edemediğinizi düşündüğünüzde konu başka bir zaman diliminde ele alınmalı."

Evlilikle ilgili kararlar çiftlerin olmalı

Aile içerisinde oluşan bir problemde diğer aile üyelerinin kararlarının önemli olmadığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, “Evlilik ilişkisinde karar verecek olan kişiler çiftlerdir. Evliliğe ve ilişkiye dair kararlar çiftlerin kontrolünde olmalı. Toplumsal süreçlerimizden dolayı aile ilişkilerine yönelik partnerlerin ailelerinde karışmaya dair bir arzu olabiliyor ancak bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu koyulan sınır, partnerlerin de psikolojik açıdan bireyleşmiş olduklarını gösterir. Ayrıca kendi karar ve sorumluluklarımızı sadece romantik ilişkilerde değil, gündelik hayatın her noktasında almamız gerekiyor.” diye konuştu.