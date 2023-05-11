Doğmadan reçete yazılabilecek!

“DNA’da ameliyat yapabilen teknoloji” olarak bilinen Crispr uygulamaları ile ilgili her geçen gün yeni yollar kat ediliyor. Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen Crispr Circle başlıklı etkinlikte konuşan Üsküdar Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, “Hem gen silinmesi hem gen tamiri sayesinde tarih boyunca 7 bine yakın hastalıktan mustarip olan insanlık artık hastalıklarını tedavi ederek sağlıklı 2. versiyonlarına ulaşacak. Hatta insanların doğmadan reçeteleri yazılabilecek” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen Crispr Circle etkinliğine çevrim içi katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 34 Crispr projesinin 10’unun Üsküdar Üniversitesi’ne ait olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Mandal, Crispr Circle uygulamalarının sadece insan sağlığına değil, tarım ve hayvancılık gibi gelecekteki birçok sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek bir konu olduğunu söyledi. Mandal, “Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destek programımız kapsamında 34 tane Crispr teknoloji odaklı projemiz bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine ait. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Crispr alanındaki çalışmalarını sürdüren Üsküdar Üniversitesi, bu alanda yeni bir etkinliğe imza attı. Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kolu Kulübü tarafından Crispr Circle yani genetik düzenleme ve tedavi etkinliği gerçekleştirildi.

DR. CİHAN TAŞTAN: “CRİSPR BİR GENETİK MÜHENDİSLİK ARACI OLARAK HAYATIMIZA GİRDİ, PANDORANIN KUTUSU AÇILDI.”

“İnsandaki binlerce hastalığın genetik tamirini yapabileceğimiz Crispr uygulamalarından bahsedeceğiz.” sözleriyle konuşmasına başlayan Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan, hastalıkların çoğunun tedavi edildiği yeni bir döneme yaklaşmak üzere olduklarını açıkladı.

Crispr sistemiyle geçtiğimiz Covid-19 pandemisinde olduğu gibi yeni nesil aşı ve antiviral ajanların da üretilebileceğine değinen Dr. Taştan, “Dolayısıyla transhümanizim dediğimiz insanların ikinci versiyonunda hastalıkların çoğunun tedavi edildiği yeni bir döneme yaklaşmak üzereyiz. Bu dönemin önemini ve değerini ve tüm gençlerimizin bu yöntemleri bilmesinin ne kadar katma değerli bir şey olduğunu düşünerek Crispr Circle akımını ve etkinliğini başlattık.” dedi.

Etkinliğe katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise üniversitenin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda ve evrensel düzlemde çıkış yaparak ortaya koydukları girişimlerin gurur verici olduğunu belirtti.