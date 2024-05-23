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Doğanşehir'in giriş takı yenilendi
Doğanşehir Belediyesi Doğanşehir girişindeki takını yeniledi İlçe estetiğine uygun şekilde yapılan tak, ilçe girişine görsel güzellik kattı
GÜNDEM 23.05.2024, 11:47
Doğanşehir Belediyesi Doğanşehir girişindeki takını yeniledi. İlçe estetiğine uygun şekilde yapılan tak, ilçe girişine görsel güzellik kattı.
MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İlçemiz girişinde yer alan karşılama totemini, ilçemize yakışır şekilde yeniledik." dedi.
İlçenin Malatya tarafı girişindeki deforme olan takın, ilçe merkezine yakışır hale getirilerek Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası Doğanşehir giriş takı yenilendi.
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