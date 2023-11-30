Doğal gazda tüketiciler tasarruf için nelere dikkat etmeli?... Tasarruf ve güvenlik için 7 tedbir

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, tüketicilere kış gelmeden, kombi ve merkezi ısıtma sistem cihazlarını kontrol amaçlı çalıştırmalarını ve ısıtma kontrollerini yapmalarını tavsiye etti. Dernek açıklamasında, oda sıcaklığında her 1 derecelik düşüşün, yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 81 ilde, 750 ilçede, 19.4 milyon abone doğal gaz ile ısınıyor. Doğal gazı aktif olarak kullanan nüfus oranı %71’e (60 milyon kişiye) ulaşırken, Türkiye nüfusunun yüzde 82’sinin doğal gaza erişim imkanı bulunmakta.

Türkiye’de ısıtma sistemleri sektörünün yüzde 95’ini temsil eden Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) yaklaşan kış öncesinde tüketicilere güvenlik ve tasarruf konularında çağrıda bulundu.

DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut, Türkiye’nin kombi üretiminde Avrupa’nın üretim merkezi olduğunu belirterek ‘’Yurt içinde yılda 1 milyon adet kombi satışı gerçekleştiriyoruz. 1.5 milyon adet ise ihracat rakamımız var. Panel radyatörlerde ise 5-6 milyon metretül yurt içi, 8-10 milyon metretül yurtdışına satışımız var. Toplam ihracatımız 1.5 milyar dolar civarında. Ülkemiz, kombi ve panel radyatör üretiminde dünyada söz sahibi üretim kapasitesine sahip ‘’ dedi.

DOSİDER doğal gaz tasarrufu ve güvenliği ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu

1- Kullanıcılar evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonu yetersiz ise izolasyonu uygun bir şekilde yaptırılmalıdır. Örneğin çatılardaki ısı kaybı %20 civarındadır. Bu nedenle evimizin ısıtılmayan mahallere olan duvar, tavan ve zeminleri mutlaka ısı izolasyonu yapılmalıdır.

2- Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkanı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalıdır. Bu paneller çok düşük maliyetli ve uygulaması kolay ürünlerdir.

3- Oda sıcaklığını ölçen ve buna göre oda sıcaklığını istenen şekilde ayarlayan, oda termostatları ve termostatik radyatör vanaları kullanımı ile tasarruf sağlanabilir, oda sıcaklığında her 1°C düşürmek yaklaşık % 6 yakıt tasarrufu sağlar. Örneğin; kombi kullanıcısı kış mevsiminde 24°C oda sıcaklığı tercih eder iken aylık 1.000 TL doğal gaz bedeli ödüyor ise termostatik radyatör vanası kullanarak oda sıcaklıklarını 22°C olarak düzenlediğinde konforlu, sağlıklı bir ortam ve 100 TL seviyesinde tasarruf fırsatı bulunmaktadır.

4- Ülkemizde 2018 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren, Energy Related Products - ErP (Enerji ile ilişkili ürünler) yönetmeliği ile AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de sadece “yoğuşmalı cihaz” olarak nitelendirilen yüksek verimli kombi, kazan gibi ürünlerin arzı sağlanmaktadır. Yoğuşma teknolojisinin sağladığı tasarruf ve verimlilik, doğal gaz tüketimi ve faturalarına %25-30 oranında düşüş olarak yansımaktadır. Bu nedenle eski kombilerin yoğuşmalı cihazlarla değiştirilmesini öneriyoruz.

5- Tüketicilerin kış sezonu başlamadan kombi ve merkezi ısıtma sistem cihazlarını dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı çalıştırmalı ve ısıtma kontrollerini yapmalılar.

6- Tüketiciler can ve ürün güvenlikleri için bakım/onarım hizmetlerini mutlaka yetkili servislerden almaları, servis ihtiyaçlarında web üzerinden yapılan basit aramalarda karşılarına çıkan servis noktasının yetkili olup olmadığını kontrol etmeleri, mümkünse ilgili markanın resmi web sayfasından yetkili servis bilgilerine, çağrı merkezlerine ulaşmaları gerekmektedir. Pek çok tüketici kombi, beyaz eşya gibi ürünlerde web aramalarında korsan servislerin yanıltıcı web sayfalarından hizmet alabilmekte, pek çok risk ile karşı karşıya kalabilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda önemli çalışmalar yürütülmektedir. 2020 yılında tüm ürün grupları için www.servis.gov.tr (SERBİS) web sayfası tüm ürün grupları için hizmete girmiş, tüketicilerin ilgili marka yetkili servislerine ulaşmaları için yeni bir kanal oluşturulmuştur.

7- Güvenli doğal gaz kullanımı için ev ve işyerlerindeki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması, doğal gaz tesisatlarına proje dışında müdahale, değişiklikler yapılmaması, olası ihtiyaçlarda yetkili doğal gaz firmaları ve gaz dağıtım şirketlerinden hizmet alınmasına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.