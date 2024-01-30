Doğal gaza Şubat'ta zam yok!

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Şubat ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ, Şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe gitmedi.

Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Şubat'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlenirken, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

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