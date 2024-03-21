Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını duyurarak, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli Doğal Gaz Tüketim desteğinde ödemeler başladığını açıkladı.

Hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacaklarını duyuran Bakan Göktaş, desteğin dönemsel olmaktan çıkartıp düzenli hale getirildiğini söyledi.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Bakan Göktaş, “Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

Başvuruların 2023 Aralık ayında e-Devlet “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacağız” dedi.

Ödemelerde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1.500 TL – 3.500 TL arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Göktaş, detayları şu şekilde anlattı:

"Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir.”

Öte yandan, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, İkamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunması, Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gibi kriterlerinin birlikte sağlaması gerekiyor.