Doğal gaz desteğinde 'kış' başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz tüketim desteğinde kış dönemi başvurularının başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, artık kiracıların da destekten faydalanabileceğini kaydetti.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SÜRÜYOR

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.

https://twitter.com/deryayanikashb/status/1567142757591928833

'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlendiğini ve tutarın yıllık 450 ile 1150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, "Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak" DEDİ.

Bakan Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacağını da belirtti.