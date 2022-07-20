Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz'dan tarihi söyleşi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz tarafından “Anadolu'da 1.000'inci Yıla Doğru 15 Temmuz Postmodern Haçlı Seferi Mi?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kayseri Gazete sahipleri adına etkinliğin açılış konuşmasını yapan Osman Çiftçi, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Erciyes Üniversitesine teşekkür ederek, Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz’ın anlatımı ile 15 Temmuz’un farklı bir bakış açısı ile daha iyi anlanacağını söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı konuşmasında Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Rengini Aziz şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Aziz Türk milleti 15 Temmuz 2016’da, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Allah'ın inayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ile Vatan ve bayrak aşkı ile bu hain şer odakları önünde dimdik duran Türk Milleti ülkemizin birliğine, beraberliğine ve milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Sekizinci sırada Araştırma Üniversitesi olan ve Türkiye’de 5 yıl tam akreditasyon alan 6 üniversiteden birisi olan Erciyes Üniversitesi, eğitim-öğretim, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yanı sıra vatanına ve milletine bağlı, şanlı tarihini bilen genç nesiller yetiştirmek amacıyla çalışan ve stratejisini buna göre geliştirmiş bir üniversitedir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz tarafından “Anadolu'da 1.000'inci Yıla Doğru 15 Temmuz Postmodern Haçlı Seferi Mi?” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinlik, Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz’ın "Yavuz Adaletin Kılıcı" isimli kitabının imza töreninin ardından sona erdi.