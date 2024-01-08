DMM: Hatay Valiliği haberleri asılsızdır

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay Valiliği’nin 6 Şubat depreminde hasar gören binalara ikametgâh taşıma izni vermesiyle ilgili" manipülatif haberlere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nce yalanlandı.ANKARA (İGFA) - “Depremde hasar gören binalara ikametgâh taşıma izni verilmesi” manipülasyonuna dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezii, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay Valiliği’nin 6 Şubat depreminde hasar gören binalara ikametgâh taşıma izni vermesiyle ilgili" manipülatif haberler gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde, deprem bölgesinde oy kullanacak vatandaşların mağduriyetlerini önlemek adına bir karar alındığına dikkati çekilen Hatay Valiliği’nin karara ilişkin açıklamasında, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle yerleşim yeri ağır hasarlı, yıkılmış ve orta hasarlı bina pozisyonunda olan vatandaşların, "Ulusal Adres Veri Tabanında adres kayıtlarının deprem tarihinden önce söz konusu binada bulunması halinde" metruk binaya güncel taşınma tarihiyle adres beyanlarının alınacağı açıkça belirtildiğine vurgu yapıldı.

İddiaya konu haberlerde, Hatay Valiliği'nin açıklamasında geçen, "Ulusal Adres Veri Tabanında adres kayıtlarının deprem tarihinden önce söz konusu binada bulunması" şartına değinilmeyerek manipülasyon yapıldığın belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.