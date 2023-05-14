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DMM'den tokat iddialarına yalanlama
GÜNDEM 14.05.2023, 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attığı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Söz konusu iddianın doğru olmadığını kamuoyuna açıklayan DMM, görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ile şakalaştığının açıkça görüldüğünün altı çizildi.
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