DMM'den 'oy verenlere 70 bin lira ödeme yapıldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı yeni bültende AK Parti'ye oy veren depremzedelere kişi başı 70-80 bin lira ödeme yapıldığı iddiası yalanlandı.ANKARA (İGFA) - 7 Haziran 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nce hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği bültende "AK Parti'ye oy veren depremzedelere kişi başı 70-80 bin lira ödeme yapıldı" iddiası da yalanlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberleşme uygulamalarından dolaşıma sokulan, "AK Parti'ye oy veren depremzedelere kişi başı 70-80 bin lira ödeme yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, tüm aşamalarıyla şeffaf ve demokratik bir ortamda, yüksek bir katılımla gerçekleştiğine yer verilen bültende, herhangi bir siyasi partinin "para karşılığında" oy almasının söz konusu olmadığı vurgulandığı bültende, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmî seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.