Diyarbakırlı minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ücretsiz cimnastik kursunda keşfedilen minik sporcular, milli sporcu olmak için ter döküyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 6-15 yaş arası kız ile erkek çocukların, psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açtığı spor okulları kapsamında 20 branşta çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır 25 Mart’ta yapılan artistik cimnastik yarışmalarında dereceye giren 3 öğrenci milli takıma katılabilmek için kursta zorlu eğitimden geçiyor.

“Türkiye’yi temsil etmek için ter döküyor”

Yarışmada dereceye giren sporculardan10 yaşındaki Fatimetüzzehra Akar,uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek hedefiyle milli takıma seçilmek için çalışıyor.

Hocaların direktifleri doğrultusunda yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Akar, “Burada Cimnastik yapıyoruz, taklalar atıyoruz, köprüler yapıyoruz, burası çok güzel eğleniyoruz. Üç ay önce artistik cimnastik yarışmasına katıldım.’’ dedi.

Öğrencilerinden Rohat Yusuf ise Türkiye’de derece elde etmek istediğini belirtti.