Diyarbakır’da zabıta 5 bin dilenci yakaladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Bu yıl içerisinde yapılan denetimlerde 5 bin dilenci yakalanarak üzerlerinde çıkan 70 bin liraya el konuldu, 253 dilenciye 151 bin lira ceza yazıldı.
Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.
Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi.
Zabıta Daire Başkanlığı dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Kasımpasa
|13
|19
|8. Antalyaspor
|12
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|14
|14. Sivasspor
|12
|14
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|13
|11
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|13
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Adanaspor
|13
|15
|11. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|12. Manisa FK
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|13
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|12
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|31
|2. Liverpool
|13
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|14
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Rayo Vallecano
|14
|21
|9. Las Palmas
|13
|18
|10. Valencia
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|13
|3