Diyarbakır’da zabıta 5 bin dilenci yakaladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu yıl içerisinde yapılan denetimlerde 5 bin dilenci yakalanarak üzerlerinde çıkan 70 bin liraya el konuldu, 253 dilenciye 151 bin lira ceza yazıldı.

Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.