Diyarbakır’da terörün finansman kaynağı 'Abluka'ya alındı

Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka 34 Operasyonu'nun 8’inci gününde; Lice'nin Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Operasyonun 8’nci gününde toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların halkın desteği ile devam edeceği kaydedildi.