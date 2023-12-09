Diyarbakır’da fiyat etiketi denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet yürüten işletmelerde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, bu yıl içerisinde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı konularında iş yerlerine yönelik 6 bin 198 denetim yaptı.

Fiyat etiketi uygun olmayan 122 iş yerine tespit tutanağı düzenlenerek Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, 262 iş yerine fiyat etiketi olmadığından dolayı uyarı amaçlı Durum Tespit Tutanağı düzenlendi.

Vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini ALO 153 Zabıta, ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilir.