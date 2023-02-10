Diyarbakır’da anne ve çocuk 101 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır’da depremden 101 saat sonra anne ve 9 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkarıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) –Kahramanmaraş depreminin 5. Gününde 101 saat sonra Diyarbakır’da bir binanın enkazından anne ve 9 yaşındaki çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.