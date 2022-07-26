Diyarbakır’da akıntıya kapılan çoban bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyununu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan çoban aramalar sonucun da cansız bedeni bulundu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Akuba ve Akbaş köyleri arasında hayvan otlatan çoban Muhsin Aksu'nun koyunu su kanalına düşmüş ve koyunu kurtarmak için su kanalına giren çoban Muhsin Aksu, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Görgü tanıklarının olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine Batman AFAD, Batman itfaiyesi su altı arama kurtarma dalgıçları, Diyarbakır AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekipler tarafından sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde çoban Muhsin Aksu'nun cansız bedenine kanala girdiği yerden 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Konuya ilişkin ise geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bilgisi edinildi.