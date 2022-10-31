Diyarbakır’da 2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projede jeotermal kaynak suyu bulundu.Gündem Express / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, jeotermal kaynak suyu alanda incelemelerde bulundu.

Vali Su, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kentte bir termal su kaynağını bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yapılan etüt çalışmaları ile sonucunda 8 Haziran 2022’de Büyükşehir Belediyesi ile MTA’nın sondaj çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Vali Su, ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin metrelerde 60 derece sıcaklığında su çıktığını belirtti.

Vali Su, ilk analizlerde suyun mineral seviyesinin yüksek olduğunu, saniyede 25 litre su elde edildiğini kaydederek mevcut durumun değişkenlik gösterebileceğini aktardı.

Vali Su, “İnanıyorum ki burada bulduğumuz termal su kaynağı, ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine, ısıtma konusunda da çok ciddi bir destek sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden ilimize bulduğumuz termal su kaynağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam edecek. Bunların detay çalışmaları, analiz çalışmaları, bunların tamamını MTA ile birlikte yapıp gerçekleştirmiş olacağız. Sonra da burada inşallah güzel tesisler yapılarak ilimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mevkiinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda açığa çıkan jeotermal kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirileceği kaydedildi.