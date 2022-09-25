Diyarbakır’a açıktan 263 yeni hekim atandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen açıktan atama kurasında Diyarbakır’a 263 hekim ataması yapıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre Diyarbakır'a ataması yapılan hekimlerin 163’u uzman, 11’u uzman diş hekimi, 53’ü diş hekimi, 36’sı ise pratisyen hekim olarak görev yapacağı öğrenildi.

Diyarbakır’da uzun zamandır hastaneler deki yoğunluk ve MHRS sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı hastalar doktor randevusu bulmakta güçlük çekiyordu.

Yapılan bu atama ile hastaneler deki yoğunluğun bir nebze de olsa düşeceği kaydedildi.