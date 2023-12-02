Diyarbakır zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.
Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.
Denetimlerde, kurallara uymayan 39 araca ekipler tarafından cezai işlem uyguladı.
Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|37
|2. Fenerbahçe
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
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|23
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|13
|23
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|13
|23
|7. Rizespor
|14
|21
|8. Antalyaspor
|14
|20
|9. Hatayspor
|14
|18
|10. Kasımpasa
|13
|18
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|14
|17
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|13
|16
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|13
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|14
|11
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|O
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|14
|36
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|14
|26
|4. Bodrumspor
|14
|24
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|13
|23
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|14
|23
|7. Gençlerbirliği
|13
|23
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|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|14
|16
|12. Ümraniye
|14
|15
|13. Adanaspor
|14
|15
|14. Manisa FK
|13
|14
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Brentford
|14
|19
|11. Chelsea
|13
|16
|12. Crystal Palace
|13
|15
|13. Wolves
|14
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|14
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|14
|9
|18. Burnley
|14
|7
|19. Everton
|14
|5
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|36
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|14
|11
|17. Mallorca
|14
|10
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|15
|8
|20. Almeria
|14
|3