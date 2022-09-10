Diyarbakır Valisi'nden Ergani mesaisi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden proje ve yatırımları inceledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Kaymakam Ahmet Karaaslan tarafından karşılanan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, muhtarların katılımıyla gerçekleşen “Ergani İlçe Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

Yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında konuşan Vali Su, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Vali Su, toplantının ardından Kemertaş mahallesinde bulunan esnafı ziyaret ederek, kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Daha sonra Kemertaş ve Adnan Menderes Mahallesi Ormankent bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Su, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları, kamu ve kurum müdürleri eşlik etti.