Son Dakika

Diyarbakır Silvan’da 2 mahalleye içme suyu müjdesş

GÜNDEM 02.12.2023, 18:15
Diyarbakır Silvan’da 2 mahalleye içme suyu müjdesş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Silvan ilçesine bağlı Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Bahçe mahallesinde 240 metre derinliğinde sondaj kuyusu çalışmasını tamamlayan ekipler, su sorununu çözdü. Çatakköprü mahallesinde mevcut keson kuyunun kuruması sebebiyle oluşan içme suyu sorunu, Batman çayı kenarında açılan yeni keson kuyusunun yapılmasıyla çözüme kavuşmuş oldu.

Proje kapsamında 500 metre terfi hattı döşenerek mahallenin su temini sağlandı.

Bahçe ve Çatakköprü mahallerindeki çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Kentin her noktasına kesintisiz ve çeşmeden içilebilir suyu ulaştırmak için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu:

“Tüm mahallerimizde değerli hemşerilerimize içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaşması için DİSKİ olarak büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz . Şehrimizin her bir noktasında alt yapıdan, içme suyuna, kanalizasyondan, yağmur suyuna kadar en kaliteli hizmeti hemşehrilerimize sunmaya gayret ediyoruz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 14 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Rizespor 14 21
8. Antalyaspor 14 20
9. Hatayspor 14 18
10. Kasımpasa 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Bodrumspor 14 24
5. Göztepe 13 23
6. Sakaryaspor 14 23
7. Gençlerbirliği 13 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 14 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Brentford 14 19
11. Chelsea 13 16
12. Crystal Palace 13 15
13. Wolves 14 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 14 14
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 14 9
18. Burnley 14 7
19. Everton 14 5
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Girona 15 38
2. Real Madrid 15 36
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 8
20. Almeria 14 3