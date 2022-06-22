Diyarbakır narko terör 'Ablukası'nda

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’da 950 personelin katılımıyla Eren Abluka-18 Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda 975 gram toz esrar ve 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada; 61 operasyonel timin görev aldığı operasyonda 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kg kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındığı bildirildi.