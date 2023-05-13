Diyarbakır Musyan'da istişare toplantısı

Diyarbakır'da yaşayan Bingöl merkez köylerinden olan ve geçmişte yaklaşık 13 köyün bağlı olduğu Musyan bölgesi köylerine mensup vatandaşlar, seçim öncesi bir araya geldi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’da Plaza Hotel'de gerçekleşen buluşmada Aziz Elaldı'nın davetiyle toplanan Musyan ve çevre köylerinin yaşadığı bölgesel sorunlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantıda konuşan Musyanlı iş insanlarından biri olan Aziz Elaldı böğe de yaşanan sorunların çözülmesi için siyasi partilerin adım atmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgede yaşayan insanların siyasi partiler tarafından yok sayılmaması gerektiğine dikkat çeken Aziz Elaldı, artık oylarının çantada keklik olmadığını ve Musyan Bölgesi insanlarına değer verecek, onları yok saymayacak partilere oy vereceklerini ifade etti.

Toplantıya Diyarbakır’da faaliyet yürüten MUSYAN DER ve LOTAN DER’in yönetim kurulu ve üyeleri de katıldı. Kısa bir konuşma yapan dernek başkanları Birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi adına bir araya gelerek bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan istişarelerde sık sık aile, kültür, birlik beraberlik ve Musyan Bölgesi'nin gücünden bahsedildi. Yaşanan, bölgesel sorunların ancak birlikte hareket edilerek çözülebileceğine vurgu yapılırken, siyasi partilere de çağrıda bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Aziz Elaldı ise halkın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine değindi. Siyasi partilere çağrıda bulunan Elaldı, Musyan Bölgesi insanlarının hak ettiği değeri görmeleri gerektiğini ve bölgenin sorunlarının çözümü için adım atmaları gerektiğini ifade etti.