Diyarbakır Lice'de DEVA'ya molotoflu saldırı!

Diyarbakır Lice'de DEVA Partisi'nin ilçe başkanlığına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan molotoflu saldırı kınandı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Diyarbakır Lice ilçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırı sonucunda parti binamızda yanıklar ve çatlaklar tespit edilirken, saldırıya ilişkin Genel Merkez'den kınama mesajı yayımlandı.

Demokrasimizi hedefleyen bu saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz" denilen açıklamada, "Partimizi hedef alan saldırı sıradan ve münferit bir hadise olarak geçiştirilemez. Seçim sürecine doğru ilerleyen günlerde hem can hem seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlere göz yumulması asla kabul edilemez" denildi.

Lice’deki saldırının bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Failler derhal tespit edilip yargı önüne çıkartılmalıdır. Soruşturma, saldırıyı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturarak ilerletilmelidir.Saldırganlar bilsin ki DEVA Partisi’ne ve demokratik siyasete dönük saldırılar amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verildi.