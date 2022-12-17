Diyarbakır Kulp’ta ilçe otogarı inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp’ta ilçe otogarının yapımına başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp’ta toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan projede ilçe otogarında 9 toplu taşıma peronu, 4 gişe ve 13 araçlık depolama alanı bulunacak.

2 bin 350 metrekarelik alana yapılacak otogarda, 309 metrekare kapalı alan, 4 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli wc, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alacak.

Diyarbakır – Muş kara yolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1,20 metre yüksekliğinde olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak.