Diyarbakır itfaiyesi zorlu görevlerin üstesinden geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem, sel, yangın ve kazalar başta olmak üzere 2023 yılında 8 bin 923 olaya müdahale etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, her ihbarda bir yaşamı kurtarabilecek olmanın bilinciyle zamanla yarıştı.

Mesleklerini kusursuz yapabilmek için çeşitli eğitimlerden geçen itfaiyeciler günün her saati göreve hazır oldukları için ihbar gelir gelmez kısa sürede olay yerine intikal etti.

İhbarla başlayan her yeni görev, onlar için yeni bir zamanla yarışa dönüştü. Müdahale edecekleri olaylarda can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen itfaiye ekipleri, her saniyenin hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etti.

6 bin 453 yangına zamanında cansiperane müdahale

Diyarbakır İtfaiyesi 7/24 görevinin başında gelen her ihbara anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için cansiperane bir şekilde çalıştı.

2023 yılında ekipler, konutlar, araçlar, fabrikalar, işyerleri, orman, anız, ekin, bağ ve bahçelerde olmak üzere 6 bin 453 yangına zamanında müdahale etti.