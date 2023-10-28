Son Dakika

Diyarbakır İtfaiyesi pamuk yangınlarına karşı teyakkuzda

GÜNDEM 28.10.2023, 19:00
Diyarbakır İtfaiyesi pamuk yangınlarına karşı teyakkuzda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk hasadının başlamasıyla yangın ihtimaline karşı teyakkuza geçti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır İtfaiye Daire Başkanlığı, pamuk toplama sezonunda yaşanabilecek olası yangınlara hızlıca müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı. 310 personel ve tam teçhizatla yangınlara müdahale etmek için 7/24 teyakkuzda bekleyen itfaiye, düzenlediği tatbikatlarla çevikliğini arttırıyor.

İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, kent merkezi ve kırsalda pamuk hasadının yapıldığı dönemlerde yangın ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Yiğit, şöyle konuştu: “Bölgemizde pamuk hasadı başladı. Üreticilerimiz pamuğu depolarken veya işlerken gerekli yangın önlemlerini almaları gerekmektedir. Pamuk, kolay yanabilen ve söndürülmesi zor bir maddedir. Pamuk yangınlarının çoğu insan kaynaklı olup, tedbirsiz, dikkatsiz davranma ve ihmal sonucu çıkmaktadır. Bu tür yangınlar A sınıfı yangınlar grubuna girdiğinden temel söndürme maddesi sudur. Ancak gerekli görüldüğü takdirde hava ile teması kesmek için boğma yöntemi ile köpük kullanılmaktadır. Bünyemizde yangınlarda kullandığımız kuru kimyevi toz ve köpük gibi kimyasal söndürücüler yeterli derecede mevcuttur.”

Yangın ihtimalinin çiftçilerin alacağı tedbirle önlenebileceğini vurgulayan Yiğit, şunları dile getirdi:

“Burada özellikle alınacak önleyici tedbirlerde, depolama alanlarında, çırçır fabrikalarında yangın hidratı otomatik söndürme sistemleri ve yangın depolarının bulundurulması zorunludur. Bütün yangınlarda yanmanın başlangıç aşamasında yeterli müdahale yapılmazsa ileriki dakikalarda kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşır ve bir kova su ile söndürebileceğimiz yangınlar dakikalar sonra tonlarca suyla bile söndürülemeyebilir hale gelir. Burada çiftçilerimizin ve bu sektörde çalışan işletmecilerimizin gerekli önlemleri almada hassas davranmalarını önermekteyiz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3