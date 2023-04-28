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Diyarbakır Hazro’da CHP üyeleri gözaltında
GÜNDEM 28.04.2023, 18:28
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Hazro ilçe Teşkilatına yönelik polis müdahale etti.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre dün Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren İlçe Teşkilatı ve üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Gerginlik sırasında polisin havaya uyarı amaçlı ateş açması sonrası CHP Hazro Gençlik Kolları Başkanı Lokman İncel, Fuat İncel, Uğur İncel, Nedim Canboğa ve Baver Aslankılıç polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan CHP Hazro ilçe Gençlik Kolları başkanı ve teşkilat mensupları ifadelerinin alınması için Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.
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