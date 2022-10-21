Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu 23 Ekim'de açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Ekim'de açılacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile seyahat süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya düşeceğini belirterek, ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olacağına dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece gündüz demeden Türkiyenin dört bir yanındaki şantiyelerde çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
Ekim ayı içerisinde Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu ile Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos Tünellerinin vatandaşın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu da 23 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun teşrifleriyle açılacak.
Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen Çevre Yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış, kazaların önüne geçildi denildi.
Şehrin çevre yolu ağının Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldığına işaret edilen açıklamada, Güneybatı Çevre Yolunun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yoluna entegre edilmesiyle Diyarbakırın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor.
Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi ifadeleri yer aldı.
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