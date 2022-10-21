Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu 23 Ekim'de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Ekim'de açılacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile seyahat süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya düşeceğini belirterek, ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olacağına dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece gündüz demeden Türkiyenin dört bir yanındaki şantiyelerde çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Ekim ayı içerisinde Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu ile Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos Tünellerinin vatandaşın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu da 23 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun teşrifleriyle açılacak.

Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen Çevre Yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış, kazaların önüne geçildi denildi.

Şehrin çevre yolu ağının Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldığına işaret edilen açıklamada, Güneybatı Çevre Yolunun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yoluna entegre edilmesiyle Diyarbakırın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor.

Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi ifadeleri yer aldı.