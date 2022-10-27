Diyarbakır'da terörün finans kaynaklarına 'Eren Abluka' darbesi

Diyarbakır'da süren Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Operasyonu kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, terör örgütünün finansa kaynaklarını da darbe vuruldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurmaya devam ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar -Kış-3 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur KARTAL-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kg. toz esrar ve 346 kg. kubar esrar ele geçirilmesiyle birlikte, terör örgütünün finans sağlaması engellendiği kaydedildi.