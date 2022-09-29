Diyarbakır'da terörün finans kaynaklarına darbe!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında 335 bin kök Skunk, 180 bin 200 kök Kenevir ile 493 kilogram Kubar Esrar ele geçirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Eren Abluka-34 Narko terör operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani kırsalındaki 55 ayrı noktada 335 bin kök skunk 180 bin 200 kök kenevir ile 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam edildiğinin altı çizildi.

https://youtu.be/BMmoi9GSb58

Eren Abluka-34 operasyonlarının 49’uncu gününde; Diyarbakır'ın Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kg. toz esrar, 493 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendiği kaydedildi.

Operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam ettiği bildirildi.