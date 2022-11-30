Diyarbakır'da terörün finans kaynağı kurutuluyor
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 572 kilo esrar yakalandı.DİYARBAKIR (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Diyarbakır'da Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendiği aktarıldı.
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