Diyarbakır'da 'tarihi' çalışma

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan 1 ve 2 nolu burçlarda incelemelerde bulundu.DİYARBAKIR (İGFA) - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli-yabancı turistlerin uğrak mekânı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı’nda yer alan Dağkapı’nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi.

Vali Ali İhsan Su, çalışmaların tamamlandığı burçlarda yer alan Mervani Cami’de Cuma Namazı kıldı, çalışma yapılan alanları inceledi.

Vali Su, burada yaptığı açıklamada kentte huzur ve güven ortamıyla beraber turizm sektöründe çok ciddi gelişmeler yaşadıklarını ve 2022 yılında konaklamalı 1 milyon 70 bin turist ağırladıklarını söyledi. 2021 yılına göre yüzde 26 artış gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, 2023 yılında bir buçuk milyon turisti aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Su, şöyle konuştu: “Tabii bir taraftan huzur ve güven ortamının devamı diğer taraftan da özellikle tarihi eserlerimizin restorasyonu doğal güzelliklerin bakım ve onarımı gibi birçok konuyu da ele alarak ilimizde gerçekleştiriyoruz ki ilimizi gezmeye görmeye gelenler için uygun ortamlar sağlayalım. Bu amaçla Sur içerisinde ve sur dışında yaptığımız onarım, restorasyon faaliyetleri var. Tarihi eserleri onarıyoruz,vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Surlarda var olan 98 burcun 37’sinde restorasyon başlattıklarını hatırlatan Vali Su, 1,2 ve 5 nolu burçlarla birlikte 20 burçta restorasyonun tamamlandığını kaydetti.

17 burçta devam eden restorasyon çalışmalarını ise Temmuz ayına kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Vali Su, 1 ve 2 nolu burcun içinde yer alan MervaniMescidi’ni de restorasyon kapsamında onardıklarını ve bugün itibariyle hizmete açtıklarını belirtti.

37 burcun onarımı içintoplamda 125 milyon liralık bir kaynak kullandıklarını ifade eden Vali Su, şunları dile getirdi: “Bittiği zaman da ilimiz için gerçekten tarihi olarak gelen turistler için hem de vatandaşlarımız için çok güzel tarihi eserleri ortaya koymuş olacağız. Vatandaşlarımızın gezmelerine görmelerine müsait zemini hazırlamış olacağız. Diğer taraftan da burçların içerisinde bulunan boş mekânlara da bir fonksiyon kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Burçların her birine bir fonksiyon kazandırarak vatandaşımızın kullanımına sunmuş olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. “

Açıklamanın ardından 5, 7 ve 8 nolu burçları gezen Vali Su, çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Vali Su’ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Sur Kaymakamı Asım Solak eşlik etti.