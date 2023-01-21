Son Dakika

Diyarbakır'da 'tarihi' çalışma

GÜNDEM 21.01.2023, 12:10
Diyarbakır'da 'tarihi' çalışma

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan 1 ve 2 nolu burçlarda incelemelerde bulundu.DİYARBAKIR (İGFA) -   İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli-yabancı turistlerin uğrak mekânı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı’nda yer alan Dağkapı’nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi.

Vali Ali İhsan Su, çalışmaların tamamlandığı burçlarda yer alan Mervani Cami’de Cuma Namazı kıldı, çalışma yapılan alanları inceledi. 

Vali Su, burada yaptığı açıklamada kentte huzur ve güven ortamıyla beraber turizm sektöründe çok ciddi gelişmeler yaşadıklarını ve 2022 yılında konaklamalı 1 milyon 70 bin turist ağırladıklarını söyledi. 2021 yılına göre yüzde 26 artış gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, 2023 yılında bir buçuk milyon turisti aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Su, şöyle konuştu: “Tabii bir taraftan huzur ve güven ortamının devamı diğer taraftan da özellikle tarihi eserlerimizin restorasyonu doğal güzelliklerin bakım ve onarımı gibi birçok konuyu da ele alarak ilimizde gerçekleştiriyoruz ki ilimizi gezmeye görmeye gelenler için uygun ortamlar sağlayalım. Bu amaçla Sur içerisinde ve sur dışında yaptığımız onarım, restorasyon faaliyetleri var. Tarihi eserleri onarıyoruz,vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Surlarda var olan 98 burcun 37’sinde restorasyon başlattıklarını hatırlatan Vali Su, 1,2 ve 5 nolu burçlarla birlikte 20 burçta restorasyonun tamamlandığını kaydetti. 

17 burçta devam eden restorasyon çalışmalarını ise Temmuz ayına kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Vali Su, 1 ve 2 nolu burcun içinde yer alan MervaniMescidi’ni de restorasyon kapsamında onardıklarını ve bugün itibariyle hizmete açtıklarını belirtti.

37 burcun onarımı içintoplamda 125 milyon liralık bir kaynak kullandıklarını ifade eden Vali Su, şunları dile getirdi: “Bittiği zaman da ilimiz için gerçekten tarihi olarak gelen turistler için hem de vatandaşlarımız için çok güzel tarihi eserleri ortaya koymuş olacağız. Vatandaşlarımızın gezmelerine görmelerine müsait zemini hazırlamış olacağız. Diğer taraftan da burçların içerisinde bulunan boş mekânlara da bir fonksiyon kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Burçların her birine bir fonksiyon kazandırarak vatandaşımızın kullanımına sunmuş olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. “

Açıklamanın ardından 5, 7 ve 8 nolu burçları gezen Vali Su, çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Vali Su’ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Sur Kaymakamı Asım Solak eşlik etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Adana Demirspor 19 34
4. Başakşehir 18 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 18 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5