Diyarbakır'da 'Sur dışı' projesi tam gaz sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Sur dışı Benusen Peyzaj ve Çevre Düzenleme” projesinde çalışmalarına devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları’nın dış kısmında ziyaretçilerin, kesintisiz şekilde gezebilmelerine olanak tanımak amacıyla başlattığı “Benusen Peyzaj ve Çevre Düzenleme” projesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Sulama tesisatı, toprak ihtiyacı olan alanlara toprak takviyesi ve tesviyesi gibi altyapı çalışmalarının devam ettiği proje toplam 33 bin metrekareden oluşuyor. Ekipler, tarihi Diyarbakır Surlarının ihtişamını ortaya çıkarmak için Sur diplerinin 12 bin 205 metrekarelik alanını çimlendirecek, 9 bin 875 metrekarelik bölümü ise bitki dikimine uygun hale getirecek.

12 farklı türde 303 ağacın toprakla buluşturulacağı projede ekipler, Mardin kapı ile Benusen’e kadar olan bölüme 10 farklı türde 8 bin çalı dikecek.

Ziyaretçilerin tarihi Surları, rahat şekilde gezmelerine olanak tanımak amacıyla 3 bin metrekare alan bazalt ile kaplanarak yürüyüş yolu inşa edilecek. Yaklaşık 2 bin 815 metrekarelik bölümü bisiklet yolu şeklinde değerlendirecek.