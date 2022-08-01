Diyarbakır'da sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor

Diyarbakır'da 10 yılını doldurmuş sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 10 yılını doldurmuş eski su sayaçlarını ücretsiz değiştiriyor.

Daha önce dijital sayaçlardan 430 lira, mekanik sayaçlardan ise 325 lira alınan ücret, 10 yılını doldurmuş sayaçlar için artık alınmayacak.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak uygulamada, sayaçlarını değiştirmek isteyen vatandaşlar DİSKİ Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak sadece 45 lira bakım ücreti ödeyecek.

Sayaçların 10 yılın ardından hatalı ölçümler yapma ihtimalinin arttığını belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Kentte uygulamayı yaygınlaştıracaklarını belirten Tutşi, “3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununa göre 10 yıl da ömrünü tamamlamış su sayaçlarının değiştirilmesi gerekiyor. Bu kanun çerçevesinde ilgili birimimizi harekete geçirerek toplamda 50 bin sayaç alındı. İlk etapta 18 bin 500 su sayacının teslimatı yapıldı" dedi.