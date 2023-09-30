Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kentteki sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda oluşturduğu ekiplerle sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.
Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için personele uyarılarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimleri periyodik olarak devam edecek.
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|15
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|12
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|6
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|7
|11
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|7
|9
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|6
|8
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|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
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|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Liverpool
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Tottenham
|7
|15
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
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|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
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|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Wolves
|7
|7
|14. Brentford
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|6
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
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|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
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|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Mallorca
|8
|7
|15. Osasuna
|7
|7
|16. Deportivo Alaves
|7
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2