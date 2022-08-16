Diyarbakır'da milyonlarca kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-34 Operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'ın Lice Üçadamlar kırsalında "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa SARI” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Operasyonları'nın 34'üncüsünün Diyarbakır'da başlatıldığı duyuruldu.

Geniş çaplı sürdürülen narko terör operasyonunun 3’üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 18 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği 28,2 kg kubar esrar, 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini kaydedildi.

Operasyonun ilk üç gününde ise toplamda 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildiği bildirildi.