Diyarbakır'da hükümlü 7 kişi yakalandı

Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 7 hükümlü Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda yakalandığı öğrenildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada haklarında çeşitli suçlardan ötürü kesinleşmiş cezaları bulunan 7 hükümlü Jandarma Timleri tarafından yapılan aramalarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre; "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, “Uyuşturucu ticareti yapma” suçundan13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. 19 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, “kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak” suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, “Hırsızlık” suçundan 17 yıl 54 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. aramalarda yakalanarak cezaevlerine gönderildi.